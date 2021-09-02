Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı: Metrekareye 100 kg yağış düşecek
Meteoroloji'den yapılan uyarıda, sıcaklıkların, yurt genelinde 5-10 derece düşeceği ve 5 bölgemizde bugün sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
4 KENT İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Yağışların, Zonguldak, Bartın, Düzce, Ordu, Samsun'un doğusu ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2), Trabzon’un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 Kg/m2 üzeri) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI 5-10 DERECE DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 26, Parçalı bulutlu.
İSTANBUL: 26, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
İZMİR: 29, Az bulutlu.
KOCAELİ: 26, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MANİSA: 33, Az bulutlu.
MUĞLA: 34, Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu.
ADANA: 35, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANTALYA: 36, Parçalı bulutlu.
HATAY: 30, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 24, Parçalı bulutlu.
KONYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KARABÜK: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ZONGULDAK: 23, Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.
SAMSUN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli, doğusunda şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.
ERZURUM: 29, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KARS: 30, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
VAN: 28, Parçalı ve az bulutlu.
ADIYAMAN: 36, Az bulutlu ve açık.
DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık.
GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık.
SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık.
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