Meteoroloji'den yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Meteoroloji'nin uyarıları 24 Temmuz saat 18:00'e kadar geçerli olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Marmara ile Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (30-60 km /sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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