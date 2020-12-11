Metiner'den Albayrak sorusu: Ne iş?

AKP'li Mehmet Metiner, döviz kurunda yeniden görülen tırmanışla birlikte doların 8 TL'ye kadar yükselmesi sonrası "Ne iştir?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2020 Cuma, 14:50
Metiner'den Albayrak sorusu: Ne iş?
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Dolar/TL kurunun bugün itibariyla 8 liraya tırmanması ve Hazine ve Maliye Bakanlığındaki koltuk değişiminin öncesi döneme gidiş işaretleri vermesine AKP içinden ilginç bir yorum geldi.

AKP'li Mehmet Metiner, kurda görülen tırmanış sonrası daha önceleri Berat Albayrak'la ilgili yapılan değerlendirmeleri hatırlatıp mevcut durumun nedenini sordu.

Metiner, kurla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şöyle yazdı:

"Doların yükselişini Berat Albayrak’ın “kötü ekonomi yönetimi”ne bağlayanlar...

Doların düşüşünü Berat beyin gidişine bağlayanlar...

Size soruyorum:  Dolar 8’e merdiven dayadı. Ne iştir?"



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