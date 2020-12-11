Metiner'den Albayrak sorusu: Ne iş?
AKP'li Mehmet Metiner, döviz kurunda yeniden görülen tırmanışla birlikte doların 8 TL'ye kadar yükselmesi sonrası "Ne iştir?" dedi.
Dolar/TL kurunun bugün itibariyla 8 liraya tırmanması ve Hazine ve Maliye Bakanlığındaki koltuk değişiminin öncesi döneme gidiş işaretleri vermesine AKP içinden ilginç bir yorum geldi.
AKP'li Mehmet Metiner, kurda görülen tırmanış sonrası daha önceleri Berat Albayrak'la ilgili yapılan değerlendirmeleri hatırlatıp mevcut durumun nedenini sordu.
Metiner, kurla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şöyle yazdı:
"Doların yükselişini Berat Albayrak’ın “kötü ekonomi yönetimi”ne bağlayanlar...
Doların düşüşünü Berat beyin gidişine bağlayanlar...
Size soruyorum: Dolar 8’e merdiven dayadı. Ne iştir?"
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem
Video Haberler
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
- 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
- AKP'li başkanın 'Metro' sözleri olay oldu
- Erhan Güleryüz, sanatçıya 1000 TL desteğe ateş püskürdü
- CHP'li Ahmet Kaya Meclis kürsüsünden listeleri serdi!
- Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
- Erdoğan CHP'ye yüklendiği anda öyle bir şey oldu ki...
- Şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem