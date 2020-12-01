Metro İstanbul'dan yeni sefer saati düzenlemesi

Metro İstanbul sosyal medya hesabından sefer saatleri ile ilgili düzenlemeyi açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2020 Salı, 18:05
Metro İstanbul'dan yeni sefer saati düzenlemesi
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Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Bugün (1 Aralık) itibariyle tüm hatlarda hafta içi 06:00-21:00 arasında normal tarife ile, 21.00-24.00 arasında 15 dakika aralıklarla işletme yapılacaktır denildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

- İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde hafta içi 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

- Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına 1 Aralık 2020 itibari ile seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.

- Hatlarımızın sefer başlangıç ve bitiş saatlerinde bir değişiklik yapılmamış, sadece TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı kapanış saati 21.00 olarak değiştirilmiştir.

- Tüm hatlarımızda hafta içi 06:00-21:00 arasında normal tarife ile, 21.00-24.00 arasında 15 dakika aralıklarla işletme yapılacaktır.


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