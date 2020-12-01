Metro İstanbul'dan yeni sefer saati düzenlemesi
Metro İstanbul sosyal medya hesabından sefer saatleri ile ilgili düzenlemeyi açıkladı.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Bugün (1 Aralık) itibariyle tüm hatlarda hafta içi 06:00-21:00 arasında normal tarife ile, 21.00-24.00 arasında 15 dakika aralıklarla işletme yapılacaktır denildi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
- İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde hafta içi 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
- Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına 1 Aralık 2020 itibari ile seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.
- Hatlarımızın sefer başlangıç ve bitiş saatlerinde bir değişiklik yapılmamış, sadece TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı kapanış saati 21.00 olarak değiştirilmiştir.
- Tüm hatlarımızda hafta içi 06:00-21:00 arasında normal tarife ile, 21.00-24.00 arasında 15 dakika aralıklarla işletme yapılacaktır.
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