Metroda çifte 'birbirinize sarılıyorsunuz?' saldırısı
Bursa’da metroda genç çift, yolculuk sırasında birbirlerine sarılmaları üzerine önce sözlü daha sonra da fiziki saldırıyla karşı karşıya kaldı.
Bursa'da, merkez Nilüfer ilçesinde metroda yolculuk yapan iki genç sevgiliye, yolculardan birinin sözlü tacizine uğradı.
Genç çifte "Kötü örnek oluyorsunuz. Birbirinize girmişsiniz, daha ne olabilir ki" diyerek "müdahale" eden yolcuya, çiftten tepki geldi. Bunun üzerine başlayan tartışma sonrası yumruklu kavga yaşandı.
Yaşananların görüntüsü başka bir yolcu tarafından kaydedilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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