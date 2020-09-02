Mezuniyet için 10 bin dolar şartı koyan okul Meclis gündeminde!

02 Eylül 2020 Çarşamba, 13:40

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencilerinden, üniversiteye kayyum atanmasından sonra üniversitenin mali sıkıntısı olduğu gerekçesiyle okul taksitleri dışında bağış ya da borç para adı altında 10 bin dolar talep edilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Kaya, söz konusu 10 bin dolarlık bağış ya da borcu ödemeyen öğrencilere uçuş izni verilmediğini, 2019 yılında mezun olmaları gerekirken mezun edilmediklerini de dikkat çekti.

Üniversitenin öğrencilere "Durumu uygun olan velilerimiz bağış yapmak isterse, istediği miktarda bağışı THK vakfına yapabilir. Bu bağışlar tüm uçuşların hızlandırılmasında kullanılacaktır. Velisi olduğu öğrencinin uçuşuna üniversite imkanlarıyla sağlanacak uçuşa ilave uçuş eklenmesini isterse on bin Amerikan dolarını üniversitemize borç verebilir… Bu on bin dolar borç karşılığında en az 80 saat uçuşu TUA Uçuş Okulu ilave uçuş olarak sağlayacaktır. Bu uçuşlar için İzmir uçuş okulu kullanılacaktır. Bağış yapanlara da yine İzmir uçuş okulunda ekstra uçuş imkanı tanınacaktır. Bu uçuşlar ödeme yapıldıktan 15 gün sonra başlatılacak ve öğrenciye verilen uçuş planına uygun kesintisiz sürecektir" şeklinde yazı gönderdiğini kaydeden Kaya, TBMM Başkanlığına verdiği iki ayrı soru önergesi ile konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sordu.

Kaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a şu soruları yöneltti:

1. Dönem borçlarını ödedikleri halde, üniversitenin öğrencilerden bağış ve borç adı altında 10 bin dolar talep etmesi kanuna aykırı değil midir?

2. Okul taksitlerini eksiksiz ödeyen öğrencilerin bağış ve borç adı altında istenen 10 bin doları ödemedikleri için uçuş hakları verilmeyerek mezun edilmemeleri suç değil midir?

3. Eğitim uçuş sıralaması genel not ortalamasına bakılmaksızın, bağış yapan öğrencilere uçuş hakkı verilirken, başarılı öğrencilerin bekletilmesi suç değil midir?

4. Üniversite yönetimi hakkında bir işlem yapılmış mıdır? İşlem başlatılmamışsa, başlatılacak mıdır?

5. Mezuniyet hakları ellerinden alınan öğrencilerin mağduriyeti giderilecek midir?