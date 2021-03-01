MHK'den kritik hakem atamaları

01 Mart 2021 Pazartesi, 12:40

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

16.00 Gaziantep FK - Gençlerbirliği: BAHATTİN ŞİMŞEK

19.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: HALİS ÖZKAHYA

3 MART ÇARŞAMBA

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fatih Karagümrük: ALİ ŞANSALAN

16.00 Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

16.00 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor: ALİ PALABIYIK

19.00 Hes Kablo Kayserispor - Çaykur Rizespor: HÜSEYİN GÖÇEK

19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: HALİL UMUT MELER

4 MART PERŞEMBE

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: ABDULKADİR BİTİGEN

19.00 Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK