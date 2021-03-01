MHK'den kritik hakem atamaları
Ankaragücü-Galatasaray maçına Meler, Malatya-Beşiktaş maçına Özkahya, Fenerbahçe-Antalya maçına Ümit Öztürk atandı.
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
16.00 Gaziantep FK - Gençlerbirliği: BAHATTİN ŞİMŞEK
19.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: HALİS ÖZKAHYA
3 MART ÇARŞAMBA
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fatih Karagümrük: ALİ ŞANSALAN
16.00 Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
16.00 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor: ALİ PALABIYIK
19.00 Hes Kablo Kayserispor - Çaykur Rizespor: HÜSEYİN GÖÇEK
19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: HALİL UMUT MELER
4 MART PERŞEMBE
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: ABDULKADİR BİTİGEN
19.00 Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK
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