MHP Çorum'da yöneticiler istifa etti

10 Ağustos 2021 Salı, 13:37

MHP Çorum il yönetiminde görevli başkan yardımcıları istifa etti. Gazete Duvar'dan Elvan Yılmaz'ın haberine göre; MHP'nin Çorum yönetiminde görev alan Ar-Ge Sorumlusu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Namlı ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatih Tiryaki istifa ettiklerini duyurdu.

Ahmet Namlı, görevi boyunca partinin il genelinde Ar-Ge bünyesinde bir çalışması olmadığı gibi İl Başkanı Agah Karapıçak tarafından görüşlerinin alınmadığını dile getirdi. Namlı, yaşanan yönetimsel iletişimsizlik nedeniyle görev yapamayacak duruma gelmesi nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.