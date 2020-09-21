MHP duyurdu: İstanbul'daki ilk paralel baro için imzalar tamam
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul'da kurulacak ilk paralel baro için 2 bin imzanın toplandığını duyurarak, kurulması için başvuruda bulunduklarını açıkladı.
MHP, Ankara'nın ardından İstanbul'da kurulacak olan ilk paralel baro için imzaların toplandığını açıkladı. MHP'li Yıldız, yaptığı açıklamada, söz konusu baronun kurulması için 2 bin imzanın tamamlandığını belirtti.
Avukatlar Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Cavit Tatlı ve Şengül Karslı'nın kurucular kurulunda yer aldığı baroya kayıt başvurusunda bulunduğunu ifade eden Yıldız, "Ben de avukat olarak müracaat yaptım. İmzalar Barolar Birliğine teslim edilecek, bir hafta sonrasında süreç tamamlanmış olur" diye konuştu.
2 Nolu Baronun avukatların sorunlarını ele alacağının altını çizen Yıldız, "Daha önceki baroların uğraştığı siyasetle uğraşmaktan ziyade avukatların yetişmesi ve hukukun üstünlüğünün tüm olarak hakim kılınması için üzerine düşen görevi yapacaktır" ifadesini kullandı.
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