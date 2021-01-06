MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan akademisyenlerin protestosuna: "Darbeci generale gönderme yapıldı"

06 Ocak 2021 Çarşamba, 11:49

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, okula rektör olarak AKP'li Melih Bulu'nun atanması ve sonrasında kararı protesto eden öğrencilere yönelik gözaltıları dün rektörlük binasına sırtlarını dönerek protesto etmişti.

"Öğrencilerimiz serbest bırakılsın" talebinde bulunan akademisyenlerin cübbeleriyle yaptığı protestoya MHP'den ilginç bir "yorum" geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, akademisyenlerin protestosunu "ayin"e benzetti. Protesto ile "Yavuz Bey kod adlı bir darbeci generalin ruhuna gönderme yapıldığını" öne süren MHP'li Yıldız, "Doğrusunu isterseniz bu hal kılık kıyafetinize de oldukça yakıştı.!" dedi.

İşte Yıldız'ın paylaşımı:







