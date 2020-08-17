MHP sağlıkçıların tepki gösterdiği teklifini geri çekti

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:14

Vaka sayılarının tırmanışa geçtiği, okulların açılmasının ertelendiği, yeni kısıtlamaların konuşulduğu Türkiye’de, doktor hatalarına daha fazla ceza verilmesini isteyen bir yasa teklifi gündeme geldi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan tarafından hazırlanan yasa teklifi, iktidarı destekleyenler de dâhil olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekti.

Tepkilerin yükselmesinin ardından MHP'li Aycan, sözkonusu Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Teklifi'ni "yanlış anlaşılmalara sebep olmaması için" geri çektiğini açıkladı.

Aycan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada teklif ile "Ülkemizde sağlık hizmetinin sunumunda yaşanan belirsizliği gideren düzenleme yapmak, hastanın ve sağlık personelinin, sağlık kuruluşunun hak ve sorumluluklarını belirlemek, ortaya çıkabilecek istenmedik durumları önlemek, sorun ortaya çıktığında durumu inceleyecek komisyonlar kurmak gibi konularda düzenleme yapmak amaçlanmıştı" ifadesini kullandı.

Teklifin henüz TBMM gündemine taşınmadığını ve komisyonlara gelmediğini belirten Aycan, "gündeme alındığında elbette tüm tarafların görüşüne açık olarak tartışılacaktı" dedi.

Teklifin kamuoyunda tartışıldığı şekliyle "yanlış anlamalara" sebep olduğuna işaret eden Aycan açıklamasında, "Büyük fedakarlıklar ortaya koyan ve her türlü takdiri hak eden sağlık camiamızda, vermiş olduğum kanun teklifinin farklı değerlendirmelere ve özellikle yanlış anlaşılmalara sebep olmaması için geri çekiyorum" ifadesine yer verdi.