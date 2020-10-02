MHP'de dikkat çeken gelişme: Enginyurt'la buluştular

02 Ekim 2020 Cuma, 09:53

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, MHP kulislerine yansıyan dikkat çekici bir gelişmeyi köşesine taşıdı.

Sarıkaya'nın bugünkü yazısına göre 9 MHP'li milletvekili, partilerinin GİK listesi dışına atılmalarından dolayı tepki gösterdi ve grup yönetiminin belirlendiği dünkü toplantıya katılmadı. Vekiller MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'la buluştu. Enginyurt buluşmada "espriyle karışık" şekilde "Yakında siz de gelirsiniz grup kuracak sayıya ulaşırız" ifadesini kullandı.

Sarıkaya'nın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"SİYASETİN GELECEĞİ

Meclis Başkanı’nın konuşması ile başlayan Genel Kurul öncesinde de kulisler ilginç görüntülere sahipti.

Özellikle de muhalefet kulisi…

Geçen dönem tatile çıkarken Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt MHP’deydi.

Arada geçen zamanda AK Parti ile çatışması ihracını getirdi.

Enginyurt’u kulisin girişinde DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile sohbet ederken buldum.

Hayıflandığı kısa süre önce yan yana olduğu arkadaşlarının kendisine selam vermemesiydi.

Bu sırada GİK listesi dışına atılmalarından dolayı tepki koyan ve Grup yönetiminin belirlendiği dünkü toplantıya katılmayan 9 milletvekilinden bazıları yanlarına geldi.

Cemal Enginyurt espriyle karışık şekilde, “Yakında siz de gelirsiniz grup kuracak sayıya ulaşırız, TBMM Başkanı’ndan rica edelim bize arkada daha rahat edeceğimiz bir bölüm ayırsın” esprisini yaptı.

Milletvekillerinin tepkisi bir o denli ilginç oldu:

“Partimizden ayrılacağımızı kim söylüyor?”