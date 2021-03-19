MHP’de yeniden genel başkan seçilen Bahçeli, ilk kez sistemle ilgili ifadesini değiştirdi

19 Mart 2021 Cuma, 04:00

Partinin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in ölümünün ardından 1997’deki olağanüstü kurultay ile genel başkanlık koltuğuna geçen Devlet Bahçeli, kurultaya tek aday olarak girdi. Delegelerden 10. kez vize isteyen ve 1277 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkan seçilen Bahçeli, kurultayda yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

- Adamlık değil: Üniter milli devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak, bölücü milletvekillerinin TBMM’ye gelen fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir. Fezlekelerin, önünde hukuk, arkasında adalet vardır.

- CHP 5. kol faaliyeti: HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. CHP, Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyetidir. İYİ Parti, Türkiye’nin kötülüğüne hizmetkârlık yapan, siparişle kurulan, uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir projedir. Tarafımız bellidir, o da Cumhur İttifakı’dır. 2023’te cumhurbaşkanı adayımız bellidir, Sayın Erdoğan’dır.

- Türk tipi başkanlık sistemi! (Bahçeli ilk kez sistemle ilgili başkanlık ifadesini kullandı) MHP olarak, stratejik hedeflerimizin ilki, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine, daha yerinde bir ifadeyle, Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmaktır. Artık parlamenter sisteme dönüş yoktur. Reform zincirini destekliyoruz. Bu sürecin herkesi kapsayan bir anayasa ile tahkim ve takviye edilmesi ikinci hedefimizdir.

- Dokunulmazlık yeni baştan: Siyasi Partiler Kanunu değiştirilmeli, Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalı. TBMM İç Tüzüğü yeni sistemle uyumlu ve Meclis çalışmalarıyla ahenkli hale getirilmelidir. Milletvekilliği dokunulmazlığı baştan ele alınmalıdır. Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşların yasal ve hukuki yapısı gözden geçirilmelidir. Kamuoyu araştırmaları ve sonuçlarının yayımlanması hakkında geniş değişiklikler yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır. Bu anket şirketleri demokrasi kundakçısı, milli irade dolandırıcısıdır.

- Külahıma anlatsınlar: İsveç merkezli bir enstitünün “2021 Demokrasi Raporu”na göre, ülkemiz Polonya ve Macaristan’dan sonra en fazla otoriterleşen ülke olmuş. Bu çürük iddiaların üç hedefi vardır. Yabancı yatırımları caydırmak, uluslararası camiada saygınlığımızı lekelemek ve milli çıkarlarımızdan egemenlik haklarımızdan taviz beklentisidir. Türkiye’de demokrasi yok diyenler, gelsinler külahıma anlatsınlar.

- HDP ayranımızı kabartmasın: Terörist sevk ve hazırlık merkezi olan HDP, ayranımızı kabartmasın.HDP, PKK’dır, cinayettir. HDP’yle ittifak kurmak, terörist Demirtaş ile kahvaltı planları yapmak hıyanete ortak edecektir. CHP seçimini yapmalıdır; sözde Kürdistan projesinin yanında mıdır? İYİ Parti kararını netleştirmelidir; FETÖ ve PKK’yla kol kola yürümeye devam mı edecektir? HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür, açılmamak üzere kapatılması namus görevidir.

- Andımız size yakışmaz: Ey CHP yönetimi, sizin nereniz Türk ki, Andımız’a sahip çıkacaksınız. Sizin nereniz doğru ki, Andımız’ı söylemek size yakışacaktır.

‘KANSA KAN DÖKECEĞİZ’

Devlet Bahçeli, kurultayda yaptığı teşekkür konuşmasında sözlerini sertleştirdi. Bahçeli “Bu devleti yıktırmayacağız, bu vatanı parçalatmayacağız, bu milleti böldürmeyeceğiz. Cansa can vereceğiz, kansa kan dökeceğiz, Türklüğün bekasını lekeletmeyeceğiz. FETÖ’nün, PKK’nin, küresel emperyalizmin komplolarına göz yummayacağız. Üstlendiğim tarihi ve zor görevi onurla, gururla, heyecanla ve inançla yerine getirmeye devam edeceğim” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeniden seçilen Bahçeli’yi arayarak tebrik etti.

MYK’DE 38 İSMİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

MHP lideri Bahçeli, partisini 2023 seçimlerine taşıyacak kadrosunda önemli değişikliklere gitti. 75 kişilik yeni listede eski MYK’den 38 üye yer almadı. Genel Başkan Yardımcıları Emin Haluk Ayhan, Hidayet Vahaphoğlu ile Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan başta olmak üzere Bahadır Alperen, Adem Yurdigül, Ahmet Yılmazer, Akın Üstün, Ali Güler, Bulduk Özdemir, Erdem Karakoç, Fevzi Zırhlıoğlu, Gülay Özcan, Gülbeyhan Saylağ, Hakan Doğru, Hakan Er, Hüseyin Korkmaz, Hüseyin Hüsnü Uğur, İbrahim Özyavuz, Kadir Çitil, Mehmet Parsak, Mehmet Varol, Merve Menekşe, Muhammet Koçak, Mustafa Ertekin, Nevzat Aytek, Oğuz Turhan, Recep Bakırcı, Ruhsar Demirel, Sefer Aycan, Selami Şişman, Serap Şule Kalın, Seyit Ahmet Göçer, Süleyman Korkmaz, Latif Yunusoğlu, Umut Ertürk, Yakup Özkılıç, Yusuf Turan ve Zühal Topçu yeni listede yer almayan isimler oldu.

ÇEKİRDEK KADRO

Bahçeli’nin yakın çalışma ekibi Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter, İsmail Faruk Aksu, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım, Kamil Aydın, Fatih Çetinkaya ve Kadir Şekerci listenin ilk sıralarında yer alan isimler oldu.

MDK’DE 4 DEĞİŞİKLİK

9 kişilik Merkez Disiplin Kurulu’nda (MDK) da Hami Korkmazlı, Gencer Özdemir, Mehmet Azar ve Fevzi Fırat Gözüyeşil yeni listede yer almadı. Taner Gökçek, Cemil Yavuz Aksu, Emin Alper Öztürk, Fazıl Çağrı Kuş ise MDK’nın yeni üyeleri oldu. MDK Başkanı Halil Öztürk, Niyazi Paksoy, Muhammet Tekin, Kürşat Türker Ercan ve Duygu Kurban Gözüoğlu ise yerlerini korudular.

KURULTAYDAN NOTLAR

BİRLİK VURGUSU



- MHP tarihi boyunca ilk defa bu dönemde 81 il başkanlığı il kongresini tamamladı ve bütün iller üst kurulda temsil edildi.

- Teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcısı Semih Yalçın üst üste üç defa divan başkanılığı yaparak ilke imza attı.

- Salonda “Cumhur İttifakı’nda Birlik, Türkiye’de Dirlik”, “Birlikte Başardık, 1923, Birlikte Başaracağız 2023”, “Türk Devletinin İstiklali, Türk Gençliğinin İstikbali”, “Safımız Belli, Tarafımız Belirgin, Sevdamız Millettir”, “Türk Gençliği Tek Yürek, Büyük Türkiye Kutlu Dilek”, “Terörle Mücadele Andımız, Milli Beka Ahdımız” afişleri asıldı. Kurultayın ana sloganı ise “İstiklal İçin Birlik, İstikbal İçin Dirlik” oldu.

- MHP kongresi, salgın koşullarına uygun olarak seyircisiz yapıldı. Kongre salonuna üst kurul delegeleri, il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri, parti yöneticileri ve sınırlı sayıda danışmanla, parti görevlisi dışında kimse alınmadı. CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA ve Gelecek Partisi’ne davetiye gönderilmeyen kurultayda, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu ile katıldı. Büyük Birlik Partisi, Anavatan Partisi, Refah Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti de kurultaya katılan diğer partilerdi.