MHP'den Boğaziçi açıklaması: CHP'yi hedef aldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler üzerinden CHP'yi hedef aldı. Yalçın, "CHP'nin başı Kılıçdaroğlu'nun "Demokratik yollardan iktidar olamayacağını gören CHP, kurguladığı zillet ittifakının HDP kolunu koz olarak eylem sahasına sürdü. 2 Eylül 1980 öncesine özenen dangalak eylemciler arasında, bırakın Boğaziçilileri, üniversite öğrencisi bile yok!" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne AKP'li Melih Bulu'yu atamasına yönelik tepkiler sürüyor.
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlere ve öğrencilere destek amacıyla İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de destek amacıyla eylemler yapıldı, eylemciler polisin sert müdahaleleriyle gözaltına alındı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler üzerinden CHP'yi hedef aldı.
Yalçın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Boğaziçi'ne destek eylemlerinin 'CHP destekli marksist terör' eylemi olduğunu öne sürerek şunları söyledi:
"Sokaklardaki CHP destekli Marksist terör, bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi. Demokratik yollardan iktidar olamayacağını gören CHP, kurguladığı zillet ittifakının HDP kolunu koz olarak eylem sahasına sürdü.
CHP'nin başı Kılıçdaroğlu'nun "Evlatlarım!" dediği PKK militanları, Boğaziçi Üniversitesini ve İstanbul sokaklarını terörize etme yarışına girdi. 12 Eylül 1980 öncesine özenen dangalak eylemciler arasında, bırakın Boğaziçilileri, üniversite öğrencisi bile yok!
Kılıçdaroğlu'nun "militan" evlatlarının sahadaki destekçileri de fedakâr Türk polisine el kaldıran elleri kırılası HDP/PKK milletvekilleri. Polisimize uzanan mülevves kolları milletimiz tereddüt etmeden koparır!"
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