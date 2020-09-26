MHP'den FETÖ çıkışı: "Siyasi ayağına girilmedi"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "FETÖ'nün siyasi ayağına girilmedi. FETÖ ile mücadelenin siyasi ayağında eksiklikler var. Siyasi ayağını ortaya çıkaracaklar savcılardır" dedi. İYİ Parti'nin, 19 Temmuz 2018 tarihinde FETÖ'nün siyasi ayağının araştırmasına yönelik verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.
Kanal 42 televizyonunda konuşan Kalaycı, 'FETÖ'nün Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar girdiğini, bugün bile bazı önemli noktalarda 'FETÖ'cülerin varlığını duyduklarını söyledi.
FETÖ'nün siyasi ayağı meselesini MHP olarak gündeme getirdiklerini, CHP'nin de bu konu ile ilgili söylemlerinin olduğunu hatırlatan Kalaycı, "CHP, hatta bazı isimlerin varlığından bahsetti. FETÖ ile bağlantılı bazı milletvekillerinin olduğunu dile getirdi. Bizim elimizde bir milletvekili ismi yok. İstihbaratın elinde isimler var mı onu da bilmiyoruz" dedi.
"FETÖ'nün her ayağına girildi, siyasi ayağına girilmedi" diyen Kalaycı, devamında şunları söyledi:
"Somut belgelendirme olayında mı sorun var onu bilemiyoruz. Bu işleyişi sürdürecek olanlar savcılarımızdır. Yani işin siyasi ayağını ortaya çıkaracaklar savcılardır. Geçmiş darbe girişimleri ve sonrasında yaşananlara bakılacak olursa bu işlerin tek başına ordunun yapabileceği bir iş olmadığı anlaşılır."
Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"FETÖ'cülerin öncelikli hedefi Sayın Cumhurbaşkanını devirmekti. Peki Cumhurbaşkanı, Başbakan kim olacaktı? Önceki darbelere bakılacak olursa 15 Temmuz'dan sonraki süreçte de eğer darbe girişimi başarılı olsaydı, ülkenin başına getirilecek isim bize göre belliydi. Darbe girişimini planlayanlar, işin siyasi ayağını da es geçmediler. FETÖ'nün muhakkak siyasi ayağı var. FETÖ ile mücadelenin siyasi ayağında eksiklikler var. Bu iş, yargının işi."
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