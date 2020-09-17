MHP'den TTB'yi hedef alan bir açıklama daha

17 Eylül 2020 Perşembe, 20:06

MHP'li Yalçın, TBB ile ilgili, "Bunlardan biri de Türklükle ilgisi olmadığı gibi, doktorların sorunlarıyla da alakası bulunmayan Türk Tabipler Birliğidir. Kendilerini Marksizm’e ve ona hizmet eden partilere adamış Tabipler Birliğinin yönetici tayfası, doktorluktan ve sağlık sorunlarından çok siyasetle iştigal etmekte ara sıra hekimlik yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Semih Yalçın, "Tıbbi atık Tabipler Birliği’nin Covid-9 salgını hakkında verdiği gündelik rakamlar o kadar şişirilmektedir ki bunlar hastalığın yayılma sürecinde erişilen gün sayısıyla çarpıldığında sadece Ankara’da milyonlarca hasta tablosu varmış gibi görünmektedir" dedi.

Yalçın şöyle devam etti:

"Tabipler Birliği hem doktorların mesleki yeminine sadakatsizlik, hem de yüz binlerce sağlık çalışanına ihanet etmektedir. Artık bu Marksist yuvasının dağıtılmasının, en azından mesleki tekelinin kırılmasının zamanı gelmiştir. Akla en uygun olan şey, sağduyulu doktorlar ordusunun Marksist azınlığı temsil eden Tabipler Birliğinin tekelinden kurtarılarak özgür ortamda hak ve çıkarlarını savunabilecekleri başka bir meslek odası oluşturabilmelerinin önünün açılmasıdır."