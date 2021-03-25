MHP'li Ali Sülük, kardeşini belediyenin avukatı yaptı
Çorum’un İskilip ilçesinin MHP’li belediye başkanı Ali Sülük, kardeşi Ekrem Sülük’ü belediyenin avukatlığı görevine getirdi.
Kendi belediye meclis üyeleri tarafından daha önce yolsuzlukla suçlanan Ali Sülük, kardeşi ile ilgili sorulan soruya, “Benim kardeşim belediyenin avukatı olamaz mı” diye yanıt verdi. Ali Sülük hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiası ile 5 MHP’li ve 4 AKP’li toplam 9 İskilip belediye meclis üyesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu. Belediyede yapılan iş ve işlemler ile belediyeye bağlı işletmeler olan mezbahane, marangozhane, düğün salonu, tamirhane gibi birimlerde yapılan işlerle ilgili olarak, çok ciddi yolsuzluk ve usulsüzlük mevcut olduğu iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişleri belediyede inceleme başlattı. Ali Sülük’ün, belediyenin avukatlığına getirdiği kardeşi Ekrem Sülük, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Bank Asya Çorum Şubesi avukatlığını yürütüyordu.
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