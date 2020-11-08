MHP'li Büyükataman DEVA ve Gelecek Partisi'ni hedef aldı
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Gelecek Partisi’ni hedef alarak, “Uydu particikler vasıtasıyla Türk milletini ayrıştırarak, diz çöktürmek isteyen odaklar kirli operasyonlarına hız vermiş durumdadır. Türkiye’nin daha önce tecrübe ettiği çözüm süreci gömüleli çok olmuştur. Akıllı olun, çözüm çığlığı atmayın. MHP'nin gözü üzerinizdedir” dedi.
MHP’li Büyükataman, partisinin Kastamonu İl Kongresi’ne katılarak bir konuşma yaptı. Büyükataman, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu hedef aldı. Büyükataman, çözüm sürecinin bittiğini anımsatarak şunları söyledi:
“Uydu particikler vasıtasıyla Türk milletini ayrıştırarak, diz çöktürmek isteyen odaklar kirli operasyonlarına hız vermiş durumdadır. 'Hendek olayları döneminde Ahmet Davutoğlu başbakan olmasaydı inanıyorum ki birçok Kürt kenti tank, top ve uçaklarla bombalanırdı’ diyen bir densizin il başkanı olduğu partiden ‘gelecek’ umulmaz.
Günümüz Türkiye’sinde aksi yaşanıyormuş gibi hiç kimsenin etnik kökenine, dinine, mezhebine hatta inanıp inanmadığına bakmayan, devletin her vatandaşla ilişkisinin aynı samimiyette olduğu yeni bir vatandaşlık anlayışı getireceğini söyleyerek Türk devletine iftira eden bir müfteriden ‘deva’ beklenmez”
'ÇÖZÜM ÇIĞLIĞI ATMAYIN'
Türkiye´nin daha önce tecrübe ettiği çözüm süreci gömüleli çok olmuştur. Hâlâ bunun hayalini kuran seroklar, bölücülere babacan tavırla yaklaşanlar... Akıllı olun, çözüm çığlığı atmayın. MHP'nin gözü üzerinizdedir" diye konuştu.
Babacan, Gaziantep'te yaptığı konuşmada kimsenin etnik kökenine, dinine, inanıp inanmadığına bakmayan yeni bir vatandaşlık anlayışı getireceklerini açıklamıştı.
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