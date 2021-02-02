MHP’li Büyükataman'dan Ahmet Davutoğlu'na: “Yarım akıl, çeyrek ahlak ve sıfır edep”

02 Şubat 2021 Salı, 13:15

Büyükataman, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun MHP lideri Bahçeli ile ilgili sözlerine sert bir üslupla yanıt verdi. Büyükataman, "Eski defterleri karıştırmayı adet haline getiren Davutoğlu; bu defterlerde dirayetli ve ilkeli Milliyetçi Hareket Partisini gördükçe yarım aklı daha da azalmaktadır" dedi.

Büyükataman’ın konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

“YARIM AKIL, ÇEYREK AHLAK”

Ahmet Davutoğlu; yarım akıl, çeyrek ahlak ve sıfır edeple çıktığı ihanete taşeronluk yolculuğunda haddini ve hududunu oldukça aşan çirkin bir dille Partimize ve Sayın Genel Başkanımıza öfke kusmaktadır. Siyaset yerine fitne üreten, kardeşliği esas alması gerekirken kalleşlik peşinde koşan Davutoğlu’nun içerisinden çıktığı yapıyı kötülemekten, Milliyetçi Hareket’e ve onun değerlerine saldırmaktan başka yaptığı ne vardır?

“YÜZÜ KIZARMASI GEREKEN”

'Adamdan saymadığı' Kılıçdaroğlu’nun 'karikatür gibi bir adam' dediği Davutoğlu, artık karikatürlere bile malzeme olabilecek nitelikte değildir. Eski defterleri karıştırmayı adet haline getiren Davutoğlu; bu defterlerde dirayetli ve ilkeli Milliyetçi Hareket Partisini gördükçe yarım aklı daha da azalmaktadır. Oysa kendi defterlerini her karıştırdığında yüzü kızarması gereken bizatihi kendisidir. Sıfır edeple çıktığı bu yolculukta herhangi bir ahlaki değeri bünyesinde barındırmadığından kendisinde bu erdemi görememekteyiz.

“KAYYIM TAKINTISI”

Terör örgütü PKK’nın ele geçirdiği belediyelerin PKK’ya iade edilmesi için ortalığı birbirine katan, vatandaşı PKK’nın tahakkümünden kurtarıp bölgeye hizmet götürmesi için atanan kayyımları halka hedef gösteren Serok Ahmet’in 'kayyım' takıntısının psikolojik altyapısı da merak uyandırmaktadır. Davutoğlu kayyımlara mı düşmandır yoksa PKK’ya mı hayrandır?

“SONUN BAŞLANGICI”

Boğaziçi Üniversitesinde sapkın ve yasa dışı yapılanmaların Devlet’e meydan okumasına elinde bayrakla katılamadığı için hayıflanan bu şahsın ahlaktan anladığı şey ahlaksızlıktır. Aynada gördüğü katlanması imkânsız yansımasını başkası zannetmeyi bırakıp gerçeği kabullenmek, Davutoğlu için sonun başlangıcı olsa da emsallerine yol göstermesi bakımından iyi bir örnek olacaktır.