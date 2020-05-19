MHP'li eski vekilin kızı 'özel kararnameyle' Merkez Bankası'na girdi

19 Mayıs 2020 Salı, 08:56

Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararnameyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Meclisi’ne devlet üniversitesinden atanacak öğretim üyesinin her iki görevi birlikte sürdürebilmesine yasal zemin sağlandı. Bu düzenlemenin ardından, eski MHP Kırşehir Milletvekili Mustafa Haykır’ın kızı Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Banka Meclisi üyeliğine seçildi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Teknoloji ve Sanayi İktisadi Ana Bilim Dalı’nda görevli olan Hobikoğlu hem Merkez Bankası’nda hem de üniversitedeki görevine devam edebilecek.

GÖREV SÜRESİ 30 NİSAN 2023’TE BİTECEK

Merkez Bankası bugün 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, Başkan Murat Uysal başkanlığında, bankanın idare merkezi toplantı salonunda toplandı. Genel kurul toplantısında, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu’nun 2019 hesap yılına ait raporları ve kâr dağıtımıyla ilgili teklifi görüşüldü ve onaylandı. Ardından yeni üyelerin belirlenmesine geçildi.

15 Mart 2019’da yapılan olağan genel kurul toplantısında, TCMB Banka Meclisi üyeliklerine seçilen Hayrettin Demircan ve Ahmet Keçeci’nin, görevlerine başlamayacak olmaları nedeniyle, 1 Mayıs 2019’dan itibaren görev yapmak üzere yerlerine seçilen Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş’ın üyelikleri onaylandı. Yücememiş ve Aktaş, 30 Nisan 2022’ye kadar görevde kalacak.

TCMB Banka Meclisi üyeliklerine, görev süreleri dolacak Vehbi Çıtak ve Ömer Duman’ın yerine de seçim yapıldı. Oylama sonucunda Banka Meclisi üyeliklerine, Ömer Duman yeniden seçilirken, diğer üye ise Elif Haykır Hobikoğlu oldu. Hobikoğlu ve Duman, 30 Nisan 2023’e kadar görevlerini sürdürecek.

Öte yandan Denetleme Kurulunda görev süresi sona eren Mehmet Murat Özdil’in yerine de Suat Sarıgül seçildi. Sarıgül, 30 Nisan 2022 tarihine kadar görev yapacak.