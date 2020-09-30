MHP’li Yalçın, ‘a Haber’ izledikten sonra CHP’yi hedef aldı: "Bu milletin kucağına oturup sakalını yoluyor"

30 Eylül 2020 Çarşamba, 23:10

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, a Haber’de Ünal Çeviköz ile ilgili tartışma programını referans alarak CHP’yi hedef aldı.

MHP’li Yalçın, “Şu anda ‘a Haber’de CHP’li Ünal Çeviköz’ün, ‘Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor’ diyerek yumurtladığı herzelerin siyasette yarattığı şiddetli sarsıntı tartışılıyor” şeklinde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Anamuhalafet partisini, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar üzerinden hedef alan Semih Yalçın, “CHP bu milletin kucağına oturup sakalını yolmaya devam ettikçe kendine siyasi gelecek vehmetmesin” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden sık sık CHP Milletvekili Ünal Çeviköz’ü ve CHP’yi hedef alan Semih Yalçın şu açıklamalarda bulundu:

"Bakü Büyükelçiliği de yapmış eski bir diplomatın, Erivan’ın jargonunu kullanmasının şaşkınlığı kamuoyu gündeminden düşmüyor. Aslına bunda şaşıracak pek bir şey yok. Bu bir sürç-ü lisan falan da değil, lisan-ı hâl.

Ünal Çeviköz, CHP’nin resmî politikalarını dillendirdi. Bir zamanların antiemperyalist partisi CHP, uzun zamandan beri Türkiye’ye düşmanca politikalar üreten başkentlerin güdümünde…

Maalesef CHP, Atatürk’ten uzaklaşıp raydan çıkalı yıllar oldu. Küresel aktörlerin dümen suyuna girdi ve Türkiye’nin aleyhinde taşeronluk eden ne kadar şer odağı varsa başına topladı. Her fırsatta da bunların gönüllü avukatlığını yapıyor.

O bakımdan CHP’nin Erivan’la aynı kapta erimesine şaşmamalı. CHP ve bilumum sözcüleri artık küresel aktörlerin davulunu çalıyor, bunların taşeronlarına da yardım ve yataklık ediyor.

Bağımsız yargı, aslında bir kripto Ermeni örgütü olan PKK’nın siyasi kanadındaki hainlerin yakasına yapışınca da HDP’den çok CHP feveran edip gürültü koparıyor.

Bebek katilerinin, toplu katliamların faillerinin, Türkiye’yi çeviren ihanet çemberine eleman üreten bir terör şebekesinin insanlık dışı eylemlerine cesaretle karşı çıkmak yerine; onları âdeta yüreklendiren, yaşa dışı fiillerini kutsayan bir CHP ile karşı karşıyayız.

CHP; yakın geçmişte Suriye’de güvenlik ve varlıkları tehdit altına giren Türkmenlere Türkiye tarafından yapılan stratejik yardımlara da karşı çıkmış, kendi devletini gammazlayıp gizli belgeleri ifşa eden hainlerin arkasında durmuştu.

CHP bu milletin kucağına oturup sakalını yolmaya devam ettikçe kendine siyasi gelecek vehmetmesin. Bu aziz ve necip millet, her gaflet ve dalaleti unutup bağışlar ama ihaneti asla… Hainlerin defterini er geç dürer."