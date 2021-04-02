Miami Açık finalistler belli oldu
Miami Açık tek kadınlarda Barty ve Andreescu finalde .
Miami Açık tek kadınlar yarı final müsabakalarının sonunda Ashleigh Barty ve Bianca Andreescu finale yükseldi.
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen tenis turnuvasında, son şampiyon ve dünya sıralamasında ilk sırada yer alan Avustralyalı Ashleigh Barty, Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'yı yenerek bir kez daha finale çıkmayı başardı. Barty, 6-3 önde bitirdiği iki setin sonunda 2-0'lık skorla galip geldi.
Diğer yarı final müsabakasında Kanadalı Bianca Andreescu, Yunan rakibi Maria Sakkari'yi 2-1 ile geçerek finale yükseldi. İlk seti 7-6 kazanan Andreescu, ikinci sette 6-3 ile rakibine yenildi. Final setinde yine 7-6 ile galip gelmesini bilen dünyanın 9 numaralı kadın tenisçisi Andreescu, şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.
Miami Açık tek kadınlar final müsabakasında Barty ile Andreescu, yarın şampiyonluk için mücadele edecek.
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