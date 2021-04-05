Miami Açık'ta tek erkeklerde şampiyon Hurkacz
Önemli turnuvalardan Miami Açık'ta tek erkeklerde Hurkacz şampiyon oldu.
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Polonyalı Hubert Hurkacz şampiyon oldu.
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, 21 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile 24 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz karşılaştı.
Toplam 1 saat 43 dakika süren mücadelede İtalyan rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Hurkacz, şampiyonluğa ulaştı.
24 yaşındaki Polonyalı raket, Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin (ATP) masters turnuvalarındaki ilk zaferini elde etti.
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