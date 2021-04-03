Miami Açık'ta tek erkeklerde Sinner-Hurkacz finali
Pandemiye karşı iptal olmayan Miami Açık'ta tek erkeklerde Sinner-Hurkacz finali oynanacak.
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finali, İtalyan Jannik Sinner ile Polonyalı Hubert Hurkacz arasında oynanacak.
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen organizasyonda, tek erkeklerde yarı final müsabakaları yapıldı. 19 yaşındaki Jannik Sinner, İspanyol rakibi Roberto Bautista Agut'u 2-1'le geçerek adını finale yazdırdı. İlk seti 7-5 kaybeden Sinner, diğer iki seti 6-4'lük skorlarla kazanarak finale yükseldi.
Diğer yarı final müsabakasında Polonyalı Hubert Hurkacz, Rus rakibi Andrey Rublev'i 2-0 yenerek finale çıktı. Hurkacz, 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibine üstünlük sağladı.
Dünya 31 numarası Sinner ile 37. basamakta yer alan Hurkacz, yarın şampiyonluk için mücadele edecek.
Video Haberler
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
- Nisan ayında kar şaşkınlığı
- Canlı yayında beklenmedik an! Rus muhabirin zor anları
- Gözaltına alınan Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
- Sivas'ta 'Biontech' aşısına yoğun ilgi
- Üçüncü ittifak olacak mı? sorusuna yanıt verdi
- Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale
- Küçükçekmece'deki korkunç ölüm kameraya yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Zeytin yaprağı çayı tüketirken dikkat!
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Yeşil çayın faydaları ve zararları nelerdir?
- 25 gün yatak sırası beklerken yaşamını yitirdi
- Portakalın faydaları ve zararları nelerdir?
- AKP'den büyük zam teklifi
- Gözaltına alınan Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
- Kaymakam ölü bulundu
- YSK'den 'Gelecek Partisi' kararı
- 'Pişman ederim' tepkisi