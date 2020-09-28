Miami NBA'de final ateşini yaktı

28 Eylül 2020 Pazartesi, 09:05

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA’de Doğu Konferansı Finalleri’nin 6. maçında Miami Heat, Boston Celtics’i 125-113’lük skorla mağlup ederek seride durumu 4-2’ye getirdi ve adını finale yazdırmayı başardı. 2014’ten bu yana ilk kez NBA Finalleri’nde boy gösterecek olan Heat, 10 yıl sonra finale çıkmayı başaran Los Angeles Lakers’la şampiyonluk mücadelesi verecek. Adebayo 32 sayı ve 14 ribaundla maça damgasını vururken serinin kahramanlarından çaylak Tyler Herro ise 11’i son çeyrekte olmak üzere 19 sayı, 5 ribaund ve 7 asist kaydetti. Heat’in deneyimli yıldızı Jimmy Butler 22 sayılık katkı verdi.

Celtics’te ise Jaylen Brown 26 sayı buldu, Jayson Tatum ise 24 sayısının yanına 11 de asist ekledi. Marcus Smart ve Kemba Walker da 20’şer sayı kaydetti. Bu dört ismin dışında istediği sayı katkısını bulamayan Celtics’in macerası sona erdi. Walker, “Eğlenceli bir serüvendi. Hazmetmesi zor olacak ancak çok çabaladık” ifadelerini kullandı.Seri boyunca 21.8 sayı ortalaması yakalayan ancak serinin beşinci maçında 13 sayıda kalan Adebayo, 5. maçtaki yenilginin sorumluluğunu üstlendi ve galibiyetin ardından “Onun yükü omuzlarımdaydı ve bir performans ortaya koymak zorundaydım. Günün sonunda her şeyimi sahaya verdim ve nihayetinde galibiyete ulaştık” dedi.

Heat’in başantrenörü Erik Spoelstra, 2012 ve 2013’te şampiyonluğa ulaştığı ve şimdi Lakers’la aynı başarıyı hedefleyen eski oyuncusu LeBron James’le finalde karşı karşıya gelecek olmaları hakkında “Kimle karşılaşacağımızı biliyoruz” şeklinde konuştu.

LAKERS 17, HEAT 4. ŞAMPİYONLUK HEDEFİ!

Batı Finali’nde Denver Nuggets’ı 4-1’le geçen Los Angeles Lakers, 17. şampiyonluğunu elde etmek istiyor. Miami Heat ise 2006, 2012 ve 2013’ün ardından dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşamak için finalde mücadele edecek. Final serisinin ilk maçı 1 Ekim Perşembe gecesi TSİ 04.00’te başlayacak.