Michelangelo’nun eseri açık artırmada 23 milyon euroya satıldı
Dünyaca ünlü İtalyan sanatçı Michelangelo’nun eseri Christie’s Müzayede Evi tarafından yapılan açık arttırmada 23 milyon 162 bin euroya satıldı.
Rönesans dönemi sanatçısı Michelangelo’nun yıllar sonra ortaya çıkan eskiz çalışması, müzayede evi Christie’s tarafından Fransa’nın başkenti Paris’te satışa sunuldu. İtalyan sanatçının eseri açık arttırmada 23 milyon 162 bin euroya satıldı.
Yıllar sonra bir Fransız koleksiyonunda keşfedilen Michelangelo’nun çizimi en son 1907 yılında satılmıştı. Eserin, İtalyan ressam Masaccio’nun Floransa’daki Brancacci şapelindeki “The Baptism of the Neophytes” Neofitlerin Vaftizi adlı freskinin yeniden üretimi olduğu belirtildi.
(İHA)
Rönesans dönemi sanatçısı Michelangelo’nun yıllar sonra ortaya çıkan eskiz çalışması, müzayede evi Christie’s tarafından Fransa’nın başkenti Paris’te satışa sunuldu. İtalyan sanatçının eseri açık arttırmada 23 milyon 162 bin euroya satıldı.
Yıllar sonra bir Fransız koleksiyonunda keşfedilen Michelangelo’nun çizimi en son 1907 yılında satılmıştı. Eserin, İtalyan ressam Masaccio’nun Floransa’daki Brancacci şapelindeki “The Baptism of the Neophytes” Neofitlerin Vaftizi adlı freskinin yeniden üretimi olduğu belirtildi.
(İHA)
Video Haberler
- Şiddetli rüzgar etkili oldu, apartmanın 2 balkonu çöktü
- Evine giren kişiyi öldürmüştü: İdrarını yaparken gördüm
- Uyarılar art arda geldi: İstanbul'da trafik kilit
- Sarıcaali köyü muhtarı bir can kurtardı
- Kızlar Sarayı'ndaki yangının nedeni araştırılıyor
- Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı
- Torosları şakayıklarla şenlendi
- Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
- Mobilya atölyesinde yangın: Yurttaşlar sokağa döküldü
- Spiker Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hayatını kaybetti
- DSÖ'den endişelendiren 'mutasyon' açıklaması
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Erdoğan'ın evine 'mesih baskını' iddiası
- Ongun görevden mi alındı?
- AVM'de yemek yediler, evladını kaybetti
- İmamoğlu'ndan suç duyurusu
- İktidarda Özkan rahatsızlığı
- ABD-Meksika sınırında 'narko-tünel' bulundu
- İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması