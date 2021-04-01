Microsoft'tan ABD ordusuna 'artırılmış gerçeklik' gözlüğü
Microsoft'un Amerikan ordusuna 10 yıl içinde 21.3 milyar dolarlık "Artırılmış Gerçeklik" teknolojisiyle üretilmiş gözlük satacağı duyuruldu.
Teknoloji devi Microsoft ile Amerikan ordusu arasında 21.3 milyar dolarlık anlaşma imzalanacak. Amerikan medyasında yayınlanan habere göre, teknoloki devinin, ABD ordusuna 10 yıl içinde 21.3 milyar dolarlık 'Artırılmış Gerçeklik' teknolojisiyle üretilmiş gözlük satacağı bildirildi. Söz konusu anlaşma kapsamında Microsoft'un ABD ordusu için 120 binden fazla HoloLens gözlük üreteceği kaydedildi. Anlaşma kapsamında, kullanıcıların gerçek ortamlara bindirilmiş hologram görmesini sağlayan özel gözlüklerin ABD'de üretileceği ifade edildi.
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ
Artırılmış Gerçeklik (AR), teknolojide sanal gerçeklikteki gibi var olmayan bir ortam oluşturulmuyor. Bunun yerine gerçek ortamların üzerine grafikler tasarlanıyor. Tasarlanan özel gözlükler işletmelerin yazılım uygulamalarına entegre edilerek kullanılıyor. Gözlüklerin kullanıcıları arasında Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu (NASA) da yer alıyor.
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