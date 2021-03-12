Midyatlı esnaf Akşener'e dert yandı: Destekten yararlanamadık!

12 Mart 2021 Cuma, 14:26

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mardin'de esnafı ziyaret etti. Esnaf zamlardan dert yanarken, dükkanını siftahsız kapatmaya başladığını söyledi.

'SİFTAHSIZ KAPATMAYA BAŞLADIK'

Akşener ile Midyatlı esnaf arasında yaşanan diyalog şöyle:

Akşener: İşler nasıl.

Esnaf: İşler iyi diyelim iyi olsun.

Akşener: Hiç siftah yaptın mı bugün.

Esnaf: Siftah yaptım ama pek gönlümüzden geçen olmadı. Bazı günler siftahsız kapatmaya başladık.

ESNAF ZAMLARDAN YAKINDI

Müşterinin alım gücünü düştüğünü söyleyen Midyatlı esnaf, şu sıkıntıları dile getirdi:

Akşener: İşler nasıl?

Esnaf: Fiyatlar yükseliyor. Müşterinin alım gücü düşmüş.

Akşener: Bunlar her gelişi pahalı geliyor. (Başörtüleri göstererek)

Esnaf: Beşe (lira) alıyoruz, altıya (lira) satıyoruz. Bir daha ki gelişte altıya (lira) alıyoruz, yediye altıya (lira) satıyoruz. Müşteride çok şaşırıyor. Dün geldik bu fiyattı, bugün geldik bu fiyat (diyorlar).

'ORADAN BURADAN BORÇ ALARAK GEÇİNİYORUZ'

Borç alarak geçindiğini söyleyen Midyatlı yurttaş şöyle sitem etti:

Akşener: Nasıl geçiniyorsunuz.

Yurttaş: Oradan buradan borç alarak geçiniyoruz. Bu sıkıntılar ne olacak.

Akşener: Önceden ne iş yapıyordunuz.

Yurttaş: Ben turizmciyim. Turizminde zaten geldiği yok. Öyle yani.

'GEÇİNEMİYORUZ'

Pandemi sonrası hükümetin esnaf desteğinden yararlanmadığını söyleyen Ömerli ilçesindeki esnaf ile Akşener arasında şu diyalog yaşandı:

Akşener: Salgınla ilgili olarak hiç destek aldınız mı?

Esnaf: Almadık biz. Ama diğer esnaflar aldılar. Biz yazdık, gelmedi bir şey.

Akşener: Kaç çocuğunuz var?

Esnaf: 7 tane. Geçinemiyoruz işte.