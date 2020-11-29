Mike Tyson gösteri maçıyla ringlere döndü
Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile 4 farklı sıklette şampiyonluk yaşayan Roy Jones arasındaki gösteri maçı beraberlikle sonuçlandı.
ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da düzenlenen müsabaka, ikişer dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirildi.
Son olarak 2005'te ringe çıkan 54 yaşındaki Tyson, iki yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones karşısında daha agresif gözükse de iki boksörün birbirlerini yaralamaktan kaçındığı gösteri mücadelesi beraberlikle sona erdi.
Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını almıştı.
Jones'un ise kariyeri boyunca 47'sini nakavtla kazandığı 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muhittin Böcek açıklaması
- Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı:Bu hafta evden çıkmayın
- Toz fırtınası uyarısı
- Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı
- Yandaş kalemden Kılıçdaroğlu'na suikast senaryosu
- CHP'li Veli Ağbaba'dan kötü haber
- 20 yaşında koronavirüsten yaşamını yitirdi
- AKP’li belediye başkanı istifa etti
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muhittin Böcek açıklaması
- Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı:Bu hafta evden çıkmayın
- Toz fırtınası uyarısı
- Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı
- Yandaş kalemden Kılıçdaroğlu'na suikast senaryosu
- CHP'li Veli Ağbaba'dan kötü haber
- 20 yaşında koronavirüsten yaşamını yitirdi
- AKP’li belediye başkanı istifa etti
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı