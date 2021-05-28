Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj! 4 şüphelinin yargılanmasına başlandı
CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'a şantaj yaptığı iddia edilen biri polis 4 sanığın yargılanmasına başlandı.
Denizli 15. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar M.F.S, M.B.A, F.K. ve M.F.K cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
MAHKEME TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ
Milletvekili Sancar'ın katılmadığı duruşmada taraf avukatları salonda hazır bulundu. Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında basın mensuplarının alınmadığı davada tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını ileri sürerek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.
NE OLMUŞTU?
Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına başvurmuş, soruşturma sonucu polis memuru M.B.A ile M.F.S, F.K. ve M.F.K. tutuklanmış, S.S'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Sancar, 28 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Hazırlanan iddianamede sanıkların "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 9'ar yıla kadar hapsi talep edilmişti.
Video Haberler
- Baskın anı kamerada! Polisler yalıya böyle girdi
- Erdoğan'dan dikkat çeken 'Taksim çocuğu' yanıtı
- 2 yaşındaki minik Eren'in acı ölümü
- İstanbul'da korkunç an! Ölümden kıl payı kurtuldu
- Başkent'te doktora bıçaklı saldırı
- Nesli tehlike altında, Sivas’ta görüldü
- Kanadalı paraşütçüye, çiftçinin sözleri güldürdü
- Entübe edilen kadının bebeğiyle ilk buluşması
- Gezi Parkı'nda gasp dehşeti!
- Esenyurt’ta skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan'dan hodri meydan
- Akşener'den Erdoğan'a 'Daha neler olacak neler' yanıtı
- Leyla Aydemir davasında şoke eden ses kaydı
- Zeytinyağı nasıl saklanmalı?
- Haberim yoktu diyen Çalışkan'a yanıt
- Fikri Sağlar'dan Peker'e çağrı
- 650 milyar dolarlık iki fon Türkiye'den çekiliyor
- Rıdvan Dilmen özür diledi
- İmamoğlu hakkında hapis cezası istemi
- Boynukalın bu kez Taksim'deki cami ile ortaya çıktı