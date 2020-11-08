Milletvekillerini ve bürokratları kaçıracaklardı: 19 gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında, IŞİD terör örgütüne yönelik Adana merkezli operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı planlaması içerisinde oldukları belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonrasında, Adana merkezli gerçekleştirilen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.
Açıklamaya göre operasyonda, yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Örgütsel materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şahısların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edildi.
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