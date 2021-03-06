Milli atlet Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'den yeni rekor
Dünya beşincisi milli yürüyüşçü Salih Korkmaz, Antalya’da 10 ve 20 kilometre yürüyüşte iki yeni Türkiye rekoruna imza attı.
Antalya'daki Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası’nda Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez yeni rekorlara imza attı.
Dünya beşincisi milli yürüyüşçü Salih Korkmaz, Antalya’da 10 ve 20 kilometre yürüyüşte iki yeni Türkiye rekoruna imza attı. Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, 1:18:42’lik müthiş bir dereceye imza atan Korkmaz, aynı parkurda geçtiğimiz yıl yaptığı 1:19:31’lik Türkiye rekorunun 49 saniye altına indi. Olimpiyatlara daha önce katılmayı garantileyen Korkmaz, bu derecesiyle birlikte Olimpiyat Oyunları’nda madalya için yarışacağını bir kez daha gösterdi.
Korkmaz, 10 kilometre geçişinde de 39:11 yaparak bir rekora daha imza attı. Bu mesafede yine Korkmaz’a ait eski Türkiye rekoru, 39:20’ydi.
Öte yandan şampiyona tasnifi dışında kadınlar 10 kilometrede yarışan Meryem Bekmez, 43:23’lük performansıyla U23 ve büyüklerde yeni Türkiye rekorlarını kırdı. Bu dalda eski rekor büyüklerde 44:11, U23’te ise 44:23 ile yine Meryem Bekmez’e aitti. Milli atlet, böylece ilk kez 10 kilometrede 44 dakikanın altını yürümeyi başardı ve dünya listesinde bu yıl için ilk sıraya yerleşti.
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