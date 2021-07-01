Milli boksör Necat Ekinci, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak

Milli boksör Necat Ekinci, Temmuz-Ağustos'taki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

AA
01 Temmuz 2021 Perşembe, 14:53
Milli boksör Necat Ekinci, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak
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Mili boksör Necat Ekinci, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, "IOC Boxing Task Force sıralama listesine göre milli boksörümüz Necat Ekinci, 69 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı." denildi.



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