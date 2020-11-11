Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması

11 Kasım 2020 Çarşamba, 11:47

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs pandemisine devam eden eğitim sürecindeki ilk ara tatil hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 11, 2020



