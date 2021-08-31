Milli Eğitim Müdürü, öğrenciye 'saçı mavi' diye şiir okutmadı
Şile'deki 30 Ağustos törenlerinde bir öğrencinin şiir okumasına "saçı maviye boyalı" diye izin verilmedi.
İstanbul'un Şile ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos törenlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen'in bir öğrencinin şiir okumasını "saçı maviye boyalı olduğu" için engellediği öne sürüldü.
Skandal olayı İYİ Parti İlçe Başkanı Kahraman Koç aktardı. Başkan Koç, olayı sosyal medya hesabından "Bugün Şilemizde bir rezalet yaşandı" diyerek şöyle anlattı.
"30 Ağustos Zafer bayramı törenlerinde, bir öğrencimizin saçının ön tarafı turkuaz mavisine boyalı olduğu için ŞİLE Milli Eğitim Müdürü tarafından kürsüde şiir okumasına izin verilmedi. Kaymakam bey ve Belediye başkanı ise teselli etmeye çalıştı"
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen'in oğluna, "Bu saçla okutmam sana" dediğini ifade eden ve oğlunun yaşadığı olaydan dolayı çok üzüldüğünü belirten baba K. Cengiz, yasal yollara başvuracağını belirtti.
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