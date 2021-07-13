Mert Müldür, İngiliz takımlarının gözdesi

13 Temmuz 2021 Salı, 07:37

İngiltere Premier Ligi ekipleri West Ham United ve Tottenham'ın, milli futbolcu Mert Müldür ile ilgilendiği öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan iddialara göre; West Ham United ve Tottenham'ın, geçtiğimiz günlerde Sassuolo'nun kapısını çaldığı, milli oyuncu hakkında bilgi aldığı ve resmi bir teklif yaptığı bildirildi.

Haberde, West Ham United'ın milli futbolcu için 7 milyon avroluk bir teklif yaptığı belirtildi.

2019 yılında Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien'den Sassuolo'ya transfer olan 22 yaşındaki sağ bek oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2024'e kadar devam ediyor.

Başarılı oyuncu, geçen sezon forma giydiği 29 maçta 1 asist kaydetti.

Oynadığı kulüplerdeki performansı ise şu şekilde:

Sassuolo: 54 maç, 2 gol, 4 asist

Rapid Wien: 47 maç, 2 gol, 6 asist

Rapid Wien II: 2 maç

Kaynak: Ajansspor