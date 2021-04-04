Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı
Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Test sonucunu Twitter paylaşımı ile duyuran Orkun, "Maalesef korona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim." ifadelerini kullandı.
20 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde ligde gösterdiği başarılı performans üzerine Hollanda Ligi'nde 21 yaş altı oyuncular arasında "ayın futbolcusu" seçilmişti.
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