Milli futbolcu Zeki Çelik'e Fransa'da büyük onur

12 Nisan 2021 Pazartesi, 12:43

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ile birlikte Lille'de forma giyen Zeki Çelik haftanın 11'ine seçildi.

L'Equipe gazetesinin seçtiği haftanın 11'inde milli futbolcu da yer aldı. Zeki Çelik, Lille'in deplasmanda Metz'i 2-0 yendiği maçta gol sevinci yaşamıştı. Aynı maçta Lille'in diğer golü ise Burak Yılmaz'dan gelmişti.

Ligue 1'de haftanın 11'inde yer alan isimler şu şekilde:

Maignan (Lille), Zeki Çelik (Lille), Chardonnet (Brest), Kimpembe (PSG), Reinildo (Lille), Paredes (PSG), Caqueret (Lyon), Paqueta (Lyon), Depay (Lyon), Khazri (St. Etienne), Mbappe (PSG)