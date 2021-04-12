Milli futbolcu Zeki Çelik'e Fransa'da büyük onur

Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik Fransa'da adından söz ettirmeye devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2021 Pazartesi, 12:43
Milli futbolcu Zeki Çelik'e Fransa'da büyük onur
Abone Ol google-news

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ile birlikte Lille'de forma giyen Zeki Çelik haftanın 11'ine seçildi.

L'Equipe gazetesinin seçtiği haftanın 11'inde milli futbolcu da yer aldı. Zeki Çelik, Lille'in deplasmanda Metz'i 2-0 yendiği maçta gol sevinci yaşamıştı. Aynı maçta Lille'in diğer golü ise Burak Yılmaz'dan gelmişti.

Ligue 1'de haftanın 11'inde yer alan isimler şu şekilde:

Maignan (Lille), Zeki Çelik (Lille), Chardonnet (Brest), Kimpembe (PSG), Reinildo (Lille), Paredes (PSG), Caqueret (Lyon), Paqueta (Lyon), Depay (Lyon), Khazri (St. Etienne), Mbappe (PSG)


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler