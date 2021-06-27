Milli Gazete yazarına göre "Gençler evliliği neden erteliyorlar?" sorusunun yanıtı: "Seküler birey yoksullaşıyor, sevme potansiyelini kaybediyor"

27 Haziran 2021 Pazar, 10:15

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen bir gençlerle buluşma programında "Şimdi şöyle bir moda başladı. 30 yaşından önce ne erkekler evleniyor ne kızlar evleniyor" diye bulunmuştu.

Erdoğan'ın bu sözlerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında "Gençler evlenmiyor mu, evlenemiyor mu? 30 yaşına kadar bir gencin iş bulma ihtimali hangi seviyede? Eğer gençler çalışamıyorsa, kendilerinin aldıkları kredileri ödeyecek durumda bile değillerse, ailelerine muhtaçlarsa nasıl evlenecekler. Evlilik öyle kolay bir iş değil ki" diyerek tepki göstermişti.

Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'de yayınlanan "Gençler evliliği neden erteliyorlar?" başlıklı köşe yazısında ise evliliklerin ertelenmesinin sebebi olarak "seküler bakış açısı" gösterildi.

Gazetenin yazarlarından Fatma Tuncer'in imzasını taşıyan yazıda bazı bölümler şöyle:

"Günümüzde seküler bakış açısı ile hareket eden genç bireyler, evliliği özgürlüğü baltalayan bir engel olarak görüp erteliyorlar. Zira materyalist kültür, yaşam tarzımızı, alış veriş şeklimizi, yeme içme düzenimizi ve evlilik ilgili algımızı doğrudan etkiledi ve bireyselleşen gençlerimiz paylaşıma dayanan evliliği bir meşakkat olarak görmeye başladılar. Zira evlilik paylaşım ve fedakârlığa dayanmaktaydı, genç ise vermekten ziyade almaya odaklıydı ve evliliği gereksiz görmekteydi."

"Evliliğin hareketlerini engelleyecek bir kapan, bir esaret olarak gören genç bireyler “bekâr kal özgür ol” sloganı ile hareket edip yalnızlığı tercih ediyorlar. Bu durum gençlerin evliliğin getirdiği manevi kazanımlardan mahrum kalmalarına ve bencilleşmelerine neden oluyor."

"Seküler kültürün renklerini taşıyan genç birey, bireysel bir alanda yaşıyor ve yalnızlaşıyor, yoksullaşıyor, sevme potansiyelini kaybediyor. Genç, sahip olduğu imkanları paylaşmaktan kaçınıyor ve bunu bir kayıp olarak görüyor. Genç, evliliğin yükünü taşıyamayacağına inanıp, yola tek başına devam etmeyi tercih ediyor."











