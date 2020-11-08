Milli güreşçiler Polonya'da 34 madalya kazandı
Aylardır kampta olan Milli güreşçiler Polonya'da 34 madalya kazandı.
Polonya'da düzenlenen Uluslararası Ziolkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası'nın son gününde milli sporcular, 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti. Türkiye, serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 34 madalyayla turnuvayı tamamladı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, grekoromen stil müsabakalarıyla sona erdi.
Milli sporculardan 72 kiloda Cengiz Arslan, 87 kiloda Doğan Göktaş ve 130 kiloda Hamza Bakır altın madalya kazanırken, 97 kiloda Süleyman Demirci gümüş madalya elde etti. 72 kiloda Ahmet Yılmaz ile Doğan Yılmaz, 87 kiloda Ali Cengiz, 130 kiloda da Osman Yıldırım ise bronz madalyayla turnuvayı tamamladı.
Grekoromen Milli Takımı, toplam 5 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazanıp, ev sahibi Polonya'nın ardından turnuvada ikinciliği aldı.
Türkiye, serbest stilde 4 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalyayla takımlar sıralamasının zirvesinde yer alırken, kadınlarda da 1 altın ve 4 bronz madalyayla üçüncü sırayı elde etmişti.
Milli sporcular turnuvayı üç stilde 10'u altın, 6'sı gümüş ve 18'i bronz olmak üzere toplam 34 madalya ile sonlandırmış oldu.
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