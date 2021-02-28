Milli güreşçiler Ukrayna'dan 4 madalya ile dönüyor

28 Şubat 2021 Pazar, 23:59

Milli güreşçiler Ukrayna Outstanding Güreş Turnuvası'nda 1 altın ve 3 gümüş olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Güreşte güçlü ülkelerin katıldığı mini dünya şampiyonası düzeyindeki uluslararası turnuvada serbest stilde Avrupa şampiyonu milli güreşçi Süleyman Karadeniz altın, Soner Demirtaş ve Ramazan Sarı ile grekoromen stilde Kerem Kamal gümüş madalya kazandı.

97 kg'de Avrupa şampiyonu güreşçi Süleyman Karadeniz, finalde ev sahibi Ukraynalı güçlü rakibi olimpiyat ikincisi Valeri Andretisev ile karşılaştı. Milli güreşçi, Andretisev'i müthiş bir mücadele sonunda yenerek altın madalya kazandı. Süleyman Karadeniz, Ukraynalı rakibini Dünya Kupası'nda da yenerek üçüncü olmuştu. 79 kg'de Ramazan Sarı, Belarus ve iki Ukraynalı rakibini yenerek çıktığı finalde Avrupa şampiyonu Gürcü Nika Kenchadze'ye yenildi ve gümüş madalya kazandı. 74 kg'de Soner Demirtaş ile grekoromende Kerem Kamal dün gümüş madalya kazanmıştı.

Kadınlarda 65 kg'de İsveçli Avrupa şampiyonu Hanna Johansson'a yarı finalde yenilen

Aslı Demir, bronz madalya maçında repesajda Aslı Tuğcu'yu yenen Ukraynalı rakibine yenilerek turnuvayı beşinci olarak kapattı.

Güreşte iddialı olan ev sahibi Ukrayna ile Azerbaycan, İran, Gürcistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan güçlü rakiplerle mücadele eden güreşçilerimiz Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvaları öncesi son durumlarını test etmiş oldu. Ukrayna turnuvasına olimpiyat vizesi alan 4 güreşçi Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Cenk İldem ve Süleyman Atlı ile Selim Yaşar, Fazlı Eryılmaz, Mustafa Kaya, Haydar Yavuz, Yunus Emre Başar; kadınlarda Yasemin Adar, Elif Jale Yeşilırmak, Buse Tosun, Evin Demirhan, Bedia Gün, Zeynep Yetgil gibi önemli isimler katılmadı.

Milli güreşçiler önümüzdeki hafta 4-7 Mart tarihlerinde İtalya Matteo Pellicone Ranking Series Turnuvası'na katılacak. Milliler daha sonra da 18 Mart'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak Tokyo Olimpiyatları Kalifikasyon Turnuvası'nda mücadele edecek.



