Milli maç bitti, gündem prim! Avroyla hesaplandı!
TFF yönetimi A Milli Takım'ın galibiyet primini belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nu(TFF), (A) Milli Takım'ın galibiyet primini belirledi. Primler Avro cinsinden hesaplandı. Prim konusu 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sıkıntı yaratmıştı.
2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Hollanda ve Norveç'i mağlup eden A Milli Takım'a, Türkiye Futbol Federasyonu maç başı 100’er bin Avro (960 bin TL) prim verdi.
Milli Takımda Prim sistemine göre; ilk 11 oyuncusu 100 bin Avro (%100), karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncu 75 bin Avro (%75), kadroda yer alan oyuncu da 50 bin Avro (%50) kazandı.
Oyuncu Kadroda olduğu maç sayısı Prim tutarı
Uğurcan Çakır 2 200 bin Avro
Çağlar Söyüncü 2 200 bin Avro
Umut Meraş 2 200 bin Avro
Ozan Tufan 2 200 bin Avro
Okay Yokuşlu 2 200 bin Avro
Hakan Çalhanoğlu 2 200 bin Avro
Yusuf Yazıcı 2 200 bin Avro
Kenan Karaman 2 200 bin Avro
Burak Yılmaz 2 200 bin Avro
Oyuncu Kadroda olduğu maç sayısı Prim tutarı
Zeki Çelik 1 100 bin Avro
Ozan Kabak 2 175 bin Avro
Kaan Ayhan 2 175 bin Avro
Caner Erkin 2 150 bin Avro
Enes Ünal 2 150 bin Avro
Taylan Antalyalı 2 150 bin Euro
Deniz Türüç 2 125 bin Avro
Mert Günok 2 200 bin Avro
Mert Müldür 2 150 bin Avro
Orkun Kökçü 2 100 bin Avro
Emre Kılınç 1 50 bin Avro
Dorukhan Toköz 2 100 bin Avro
Altay Bayındır 2 200 bin Avro
Cenk Tosun 2 100 bin Avro
Halil Akbunar 1 75 bin Avro
Abdülkerim Bardakçı 1 50 bin Avro
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