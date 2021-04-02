Milli maç bitti, gündem prim! Avroyla hesaplandı!

02 Nisan 2021 Cuma, 08:16

Türkiye Futbol Federasyonu'nu(TFF), (A) Milli Takım'ın galibiyet primini belirledi. Primler Avro cinsinden hesaplandı. Prim konusu 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sıkıntı yaratmıştı.

2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Hollanda ve Norveç'i mağlup eden A Milli Takım'a, Türkiye Futbol Federasyonu maç başı 100’er bin Avro (960 bin TL) prim verdi.

Milli Takımda Prim sistemine göre; ilk 11 oyuncusu 100 bin Avro (%100), karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncu 75 bin Avro (%75), kadroda yer alan oyuncu da 50 bin Avro (%50) kazandı.

Oyuncu Kadroda olduğu maç sayısı Prim tutarı

Uğurcan Çakır 2 200 bin Avro

Çağlar Söyüncü 2 200 bin Avro

Umut Meraş 2 200 bin Avro

Ozan Tufan 2 200 bin Avro

Okay Yokuşlu 2 200 bin Avro

Hakan Çalhanoğlu 2 200 bin Avro

Yusuf Yazıcı 2 200 bin Avro

Kenan Karaman 2 200 bin Avro

Burak Yılmaz 2 200 bin Avro

Oyuncu Kadroda olduğu maç sayısı Prim tutarı

Zeki Çelik 1 100 bin Avro

Ozan Kabak 2 175 bin Avro

Kaan Ayhan 2 175 bin Avro

Caner Erkin 2 150 bin Avro

Enes Ünal 2 150 bin Avro

Taylan Antalyalı 2 150 bin Euro

Deniz Türüç 2 125 bin Avro

Mert Günok 2 200 bin Avro

Mert Müldür 2 150 bin Avro

Orkun Kökçü 2 100 bin Avro

Emre Kılınç 1 50 bin Avro

Dorukhan Toköz 2 100 bin Avro

Altay Bayındır 2 200 bin Avro

Cenk Tosun 2 100 bin Avro

Halil Akbunar 1 75 bin Avro

Abdülkerim Bardakçı 1 50 bin Avro