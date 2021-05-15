Milli pentatlet İlke Özyüksel, Tokyo Olimpiyatları için puanını 122’ye çıkardı

Milli pentatlet İlke Özyüksel, Pentatlon Dünya Kupası'nda topladığı 32 puanla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için puanını 122'ye yükseltti.

AA
15 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:30
Milli pentatlet İlke Özyüksel, Tokyo Olimpiyatları için puanını 122’ye çıkardı
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Milli pentatlet İlke Özyüksel, UIMP Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde topladığı 32 puanla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için puanını 122'ye yükseltti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'da düzenlenen organizasyona katılan İlke'nin final müsabakalarını 1322 puanla 22. sırada tamamladığı ifade edildi.

İlke'nin böylelikle Tokyo için puanını 122'ye yükselttiği kaydedildi.


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