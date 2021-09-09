Milli Savunma Bakanı Akar: Şiddetle reddediyor, kınıyoruz
Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar: " (Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararı) Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz."
İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları:
Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir. Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir.
KKTC’nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.
"ŞİDDETLE REDDEDİYOR VE KINIYORUZ"
(Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararı) Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz.
YUNANİSTAN'A TEPKİ
Komşumuz Yunanistan terör örgütlerine destek veriyor.
Bugün Yunan macerasının bittiği günün yıl dönümü. Bir asır öncekinin bedelinin ne kadar ağır olduğu unutulmamalı, hüsranla sonuçlanacak yeni maceralar peşinde koşulmamalıdır.
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