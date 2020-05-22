Milli Savunma Bakanlığı, kaskla öldürülen er için tazminat ödeyecek

22 Mayıs 2020 Cuma, 15:22

Bursa’da er Gökhan Kılıç’ın nöbet sırasında annesiyle cep telefonuyla konuştuğu için uzman çavuş Osman Hancı tarafından başına kaskla vurularak öldürüldü. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda sanık Osman Hancı, Askeri Ceza Kanunu'nun “Kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep verme” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ardından cezayı, sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak, 8 yıl 4 aya düşürdü. Yerel mahkemenin kararı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Ceza Dairesi, Osman Hancı'nın cezasını 15 yıla çıkarırken, iyi hal indirimi de kaldırıldı.

Hancı’nın ailesinin açtığı tazminat davasında ise Milli Savunma Bakanlığı gönderdiği savunmada, “Er Kılıç’ın ölümüne sebebiyet veren olay, başka bir kişinin davranışından kaynaklandığından, idareye izafe edilecek bir kusur bulunmamaktadır” ifadelerini kullanmıştı. Bakanlık, tazminata hükmedilmesi halinde ise cezanın Hancı’dan rücu edilmesi istemişti. Kararını veren Bursa 2. İdare Mahkemesi Kılıç’ın ölümüne ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nı 472 bin 363 TL maddi 350 bin TL manevi olmak üzere toplamda 822 bin 363 TL tazminata mahkûm etti.