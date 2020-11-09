Milli sporcu Birgül Erken ve öğrencileri, 'Mavi Vatan'da Ata'yı andı
Antalya'nın Kaş ilçesinde rekortmen milli dalış sporcusu Birgül Erken ve öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde rekortmen milli dalış sporcusu Birgül Erken ve öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.
Kaş'a bağlı İnceboğaz plajındaki anmada Birgül Erken ve öğrencileri, 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından denize girip, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.
Birgül Erken, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurladığımız günün yıldönümü nedeniyle burada toplanmış bulunuyoruz. Siz Türk gençlerine güvenen, fikir ve eylemleriyle yalnızca onlarca yıl sonraki günümüze değil, yüzyıllar sonraki zamana çığır açan Ata'mızı unutmadık. Onu saygı, minnet ve özlemle anacağız. Ata'mıza güvenmeli, onun yolundan hiçbir zaman ayrılmadan akılla, bilimle ve vicdanımızla yürümeye devam etmeliyiz" dedi.
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