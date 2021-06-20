Milli Takım'a 2. tur için mucizeler gerekiyor

20 Haziran 2021 Pazar, 09:22

A Milli Takım, EURO 2020’deki ilk 2 maçını kaybederek gruptan çıkma şansını zora sokarken gözler olası İsviçre galibiyetiyle 2. tur ihtimallerini gündeme getirdi.

Ay-yıldızlı ekibimizde artık tüm gözler, İsviçre’yi yenerek en iyi grup üçüncüleri arasından tur vizesini almaya çevrildi. Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki 6 gruptan 4’ünün 3’üncüsü tur atlayarak yoluna devam edecek. En iyi üçüncüler kendi aralarında oluşturulacak puan durumuyla belirlenecek.

İlk 2 maçında puan alamayan ve eksi 5 gibi kötü bir averaja sahip olan ‘Bizim Çocuklar’ın işi ise hiç kolay değil. Çünkü 6 gruptan 3’ünün üçüncüsünün şimdiden 3’er puanı var. Ancak yine de İsviçre karşısında alınacak bir galibiyet çok bilinmeyenli puan hesaplarını devreye sokacak.

İşte en kestirme tur formulü

Millileri son 16’ya taşıyacak bir formül var. Dört işlem içeren bu olasılık şöyle:

- Türkiye, İsviçre’yi en az 2 farkla yenecek.

- İskoçya ile Hırvatistan berabere kalacak.

- Belçika Finlandiya’yı en az 3 farkla yenecek.

- Rusya da Danimarka’ya yenilmeyecek.

Bu dörtlü kombinasyonun diğer alternatifi de şu:

- Türkiye, İsviçre’yi en az 2 farkla yenecek.

- İskoçya ile Hırvatistan berabere kalacak.

- İspanya, Slovakya'ya yenilecek.

- Polonya da İsveç'i yenemeyecek.

Bu 4’lü kombinasyon gerçekleşip bize EURO 2016 eleme grubundan çıktığımız gibi bir mucize daha yaratır mı bilinmez ama şimdi grup grup kimlerle çekişeceğimize bakalım…

B GRUBU SIKINTILI!

B Grubu’nun halihazırdaki üçüncüsü Rusya’nın 3 puanı bulunuyor. Eğer Danimarka son maçında Ruslar karşısında galip gelir ve Finlandiya da güçlü Belçika'ya kaybederse üç takım da grubunu 3'er puanla bitirecek. Bu durumda Rusya'nın -3 ya da daha kötü averajla bitirmesi bizi öne çıkarabilir.