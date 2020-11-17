Milli Takım'dan Alanyaspor'a kötü haber
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Efecan Karaca kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre sakatlığı bulunan Efecan Karaca, milli takım kafilesinden ayrıldı.
Sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü, Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cengiz Ünder ile teknik direktör Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal da Macaristan maçı kadrosunda yer almayacak.
Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür milli takım aday kadrosunun toplanmasından önce, Mert Çetin ve Orkun Kökçü de Hırvatistan karşılaşmasının ardından sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
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