Milli Takım'ın rakipleri ve ev sahibi stat belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile özel maçlar yapacak

AA
02 Mart 2021 Salı, 11:23
Milli Takım'ın rakipleri ve ev sahibi stat belli oldu
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A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 27 Mayıs Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya Stadı'nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

Karşılaşmaların başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak.


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