Milli Takım'ın rakipleri ve ev sahibi stat belli oldu

02 Mart 2021 Salı, 11:23

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 27 Mayıs Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya Stadı'nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

Karşılaşmaların başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak.