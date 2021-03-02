Milli Takım'ın rakipleri ve ev sahibi stat belli oldu
A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile özel maçlar yapacak
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 27 Mayıs Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya Stadı'nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.
Karşılaşmaların başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak.
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