Milli takımın yıldızı Atalanta'ya
Fransa'nın Lille Kulübü'nde forma giyen milli oyuncu Mehmet Zeki Çelik'in yeni durağı İtalya oluyor. Serie A ekibi Atalanta, genç oyuncu için resmi teklife hazırlanıyor.
Fransa'nın Lille Kulübü'nde forma giyen milli oyuncu Mehmet Zeki Çelik'in yeni durağı İtalya oluyor. Serie A ekibi Atalanta, genç oyuncu için resmi teklife hazırlanıyor.
2016 yılında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Çelik'in maçlarını izleyen ve pandemi sürecinden sonra da oyuncu için hazırlanan raporları değerlendiren İtalyan kulübü kısa bir süre içinde Lille'e teklifini sunacak. Transferin 15-20 milyon EURO arasında bir bonservis bedeliyle tamamlanması bekleniyor.
Bu sezon Fransa Ligi'nde 23 maça çıkan Çelik'in 3 asisti bulunuyor. Ayrıca milli yonucu ay yıldızlı forma ile de başarılı performanslar gösterirken teknik direktör Şenol Güneş'in de vazgeçilmezi oldu.
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